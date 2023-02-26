دفاع المتهمين بقتل الطفلة «جنى» يطلب عرض المتهم الرئيسي على الطب النفسي

طلب دفاع المتهمين بقتل الطفلة المجني عليها «جنى» بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي في كرداسة، من هيئة محكمة جنايات الجيزة، خلال انعقاد جلسة اليوم، عرض المتهم الأول على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وورود تقرير طبي بحالته، مشيرًا إلى أنَّه يعاني من انفصام في الشخصية واضطراب.

ودفع محامي المتهمين ببطلان اعتراف المتهم، لافتًا إلى أن هذا الاعتراف لسبب ما دفعه للقتل وهو دافع المسئولية وطلب الفدية، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة، واختفاء سبق الإصرار والترصد ونية القتل.

وطالب المحامي ببراءة المتهم الثالث والرابع طبقا لنص المادة 63 من قانون العقوبات «مفيش حد هياخد شقيقه ويسلمه».

واعترف المتهم الرئيسي أمام المحكمة خلال الجلسة بارتكاب الجريمة قائلا: «أنا قتلت الطفلة جنى وظلمتها ولو أختي مكانها هطلب منك حكم الإعدام».

وتابع المتهم في اعترافه أمام هيئة المحكمة: «أنا عارف إن الكلام دا ممكن يديني، وأطلب من والدة جنى أن تسامحني»، وتحدث المتهم من داخل قفص الاتهام مطالبا بسرعة الفصل اليوم في القضية.