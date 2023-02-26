إعدام عامل قتل طفلة داخل زراعات القصب في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، بالإعدام شنقا لمتهم قتل طفلة داخل زراعات القصب بقرية المخزن في مدينة قوص.

وأصدرت محكمة جنايات قنا الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر الأمير، وياسر عرفة، وأمانة ومحمد عبد العزيز.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى آخر أسبوع في شهر أغسطس من عام 2021، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا الحالي، إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة الطفلة ريتاج حسن عاشور، 11 سنوات، داخل الزراعات بجوار جمعية بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية في قوص.

وكشفت التحريات، أن المتهم يدعى «هيثم»، 28 عاما، عامل، وأحد أقارب الطفلة المجني عليها، وفي ليلة حفل زفاف في القرية استدرجها داخل زراعات القصب وحاول تجريدها من ملابسها وكتم أنفاسها بقطعة قماش حمراء، وأنهى حياتها.

ضبط المتهم

وتشكل فريق من قوة مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وتمكن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأي الشرعي في جلسة سابقة.