سائق قتل صديقه على الطريق الزراعي بقنا بسبب 1500 جنيه.. استدرجه بخطة خبيثة

على طريق زراعي في مركز الوقف بقنا، حدثت جريمة قتل مروعة داخل سيارة ميكروباص، وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن السائق «عبد الله» وقف بسيارته وغافل صديقه وضربه بقطعة حديدية على رأسه فأرداه قتيلًا قبل أن يغلق باب سيارته ويتحرك بها حتى وصل بجانب مصرف مائي وتخلص من جثمان صاحبه «محمود».

القتل على الطريق الزراعي

أسرار جريمة قنا وسببها كشفه المتهم «عبد الله»، البالغ من العمر 36 عاما، أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق جديدة، أنه قرر التخلص من صديقه عندما توالت مطالبات الأخير له لسداد مبلغ مالي اقترضه منه قبل شهرين، وأن فكرة القتل ترسخت في ذهنه عندما مر بسيارته من على طريق زراعي في مركز الوقف بقنا وكان وقتها يتلقى مكالمة هاتفية من صديقه وبخه بسبب 1500 جنيه.

خديعة تزويد السيارة بالماء

يوم الحادث حضر المجني عليه «محمود .ن»، 33 عاما، لمقابلة المتهم الذي خدعه بتجهيز المبلغ له، فطلب المتهم منه أن يستقل معه السيارة للذهاب إلى المنزل وتسليمه النقود، وانطلق المتهم حتى وصل إلى الطريق الزراعي ووقف بسيارته وادعى تزويد السيارة بالماء وبعد لحظات أمسك المتهم بقطعة حديدية وغافل صديقه وضربه بقوة على رأسه فمات بسببها وتمكن من الاستيلاء على هاتف المجني عليه قبل أن يلقي جثمانه في مصرف مائي، وأسرع في تنظيف السيارة من الدماء.

خبير قانوني يشرح عقوبة القتل المقترن بالسرقة

وشرح الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة وفق قانون العقوبات وهي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».