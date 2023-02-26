القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا وفر هاربًا في مصر القديمة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة أجرة «ميكروباص» إذ صدمه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، ولاذ بالفرار.

ضبط مرتكب الواقعة

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة الأجرة «الميكروباص» المشار إليها منتهية التراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.