رئيس «الفنون التشكيلية» يكرم الطفلتين الفائزتين في بينالي طشقند الدولي

كرم الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الطفلتين الفائزتين في البينالي الدولي لرسم الأطفال بعنوان «فرحة طشقند» بمدينة طشقند، من أجل تشجيعهما وتحفيزهما على مواصلة ممارسة موهبتهما، خاصة أنهما مثلا مصر أفضل تمثيل.

طفلتان مصريتان تحصدان جوائز بينالي طشقند

كانت الطفلة فريدة كرم فريد، حصدت الجائزة الأولى وهي عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية، كما فازت الطفلة فريدة عمر عبد الظاهر بجائزة تشجيعية عبارة عن أدوات وألوان رسم متنوعة.

وسلم الدكتور وليد قانوش الطفلتين جوائزهما، وشهادة تقدير من قطاع الفنون التشكيلية، معربا عن سعادته بهذا المستوى، وأنه أمر ليس بغريب على الطفل المصري، الذي كلما اشترك القطاع في مسابقات دولية مختلفة، لابد أن نرى أحد أو أكثر من أعمال أطفال مصر ضمن قائمة الفائزين بجوائز.

وتقدم أولياء أمور الطفلتين بالشكر لوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، للحرص على تكريم أبناءهم، وأن مثل هذا الاهتمام يُعد أمر بالغ الأهمية، لما يتركه من أثر طيب وذكرى سعيدة في نفوسهم.