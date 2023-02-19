«الفنون التشكيلية» ينظم 3 فعاليات الأسبوع المقبل.. بينها «صالون النحت الثالث»

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددا من المعارض الفنية، حيث يتم افتتاح معرض الفنانة سحر درغام بعنوان «خروجاً من الكود صفر» وذلك في تمام الساعة الـسادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 بقاعة الباب سليم، يستمر المعرض حتى 11 مارس 2023.

معلومات عن سحر درغام

الدكتورة سحر درغام بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير، شعبة التصوير العام جامعة الإسكندرية 199، ماجيستير في الفنون الجميلة تخصص تصوير بجامعة الإسكندرية 2000، كما حصلت على دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص تصوير من الجامعة نفسها في 2006.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

العنوان: قاعة الباب سليم – متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية

صالون النحت الثالث

كما ينظم القطاع صالون النحت الثالث، وذلك في تمام الساعة الـ 5 من مساء يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023 بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، يستمر المعرض حتى 15 مارس 2023.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

العنوان: قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

معرض نتاج الورش الخاصة بالفنانين والهواة

كما يتم افتتاح معرض نتاج الورش الخاصة بالفنانين والهواة وذلك في تمام الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 بمتحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم (متحف فن الزجاج ونحت العجائن المصرية.يستمر المعرض حتى 5 مارس 2023.المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 4 عصراً عدا يومي الاثنين والجمعة.