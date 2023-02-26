النقض تقبل طعن المتهمين في «أحداث المغارة» وتخفف أحكامهم

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن المُقدم من 19 متهمًا في أحداث المغارة بسوهاج شكلاً وفي الموضوع بتعديل أحكام المؤبد إلى 15 عامًا، وتخفيف باقي الأحكام.

وقضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، بالسجن المؤبد لعدد 9 متهمين والسجن المشدد 15 عامًا لمتهم والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، والسجن لمدة 5 سنوات لـ4 متهمين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية، لعام 2015، بعد ورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطني في سوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.