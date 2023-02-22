حكم محكمة النقض ببراءة «كريمة» انتظرت 41 شهرا تنفيذ حكم الإعدام.. مستند

حصلت كريمة السيد عبد الحميد، 40 سنة، على شهادة رسمية من محكمة النقض ببراءتها من قتل زوجها بالسم في غضون عام 2017، بعد أن قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية عليها بالإعدام شنقا، وارتدت البدلة الحمراء وتنتظر تنفيذ قرار إعدامها لمدة 41 شهرا، إلى أن صدر قرار البراءة الذي اعتبرته بمثابة شهادة ميلاد جديدة لها.

وجاء في الشهادة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه بناء على الطلب المقدم من وهدان فاروق الباز، بشأن إعطائه شهادة بما تم في الطعن الجنائي رقم 19921 لسنة 89 نقض إعدام، وبالاطلاع على السجلات والحاسب الآلي تبين أنه مرفوع من كريمة السيد عبد الحميد يوسف، عن الحكم الصادر في الجناية رقم 144 لسنة 2018 محلة دمنة مركز المنصورة، وكلي رقم 488 لسنة 2018 جنوب المنصورة الكلية، الصادر بجليسة 2/9/2019.

حكم محكمة النقض ببراءة كريمة من الإعدام

وأصدرت محكمة النقض حكمها وجاء فيه: «قضت بجلسة الثلاثاء (ب) 2023/01/17 بقبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من المحكوم عليها شكلا وموضوعا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيها وبراءة المتهمة كريمة السيد عبد الحميد يوسف، مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة».

فرح ببراءة كريمة من الإعدام

وعاشت مدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية ليلة أمس حالة من الفرح وانطلقت الزغاريد في كل مكان، وأقاموا صوان لاستقبال المهنئين بالإفراج عنها بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن المتهمة التي أخذت بنتيها للمرة الأولى منذ القبض عليها في أحضانها.

كريمة: تزوجت بعد قصة حب استمرت سنوات

وقالت كريمة في تصريحات لـ«الوطن»: «عشت 41 شهرا مرتدية البدلة الحمراء وفي انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت وكان له ما يشغل بالي هما طفلتي الذين تركتهم لأختي لتربيتهما، وكلما فتح باب الزنزانة أحد أشعر بأن نهايتي قد اقتربت لكن عدالة ربنا نفذت وصدر الحكم ببراءتي من جريمة لم أرتكبها، فقد تزوجت زوجي بعد قصة حب استمرت عدة سنوات وبعدها اتهموني بقتله رغم أن رجلي كانت مكسورة وفي الجبس قبل أيام من وفاته».