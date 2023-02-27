توم كروز يكشف حقيقة تقديم شخصية «آيرون مان»: «بعيدة عني»

رد النجم الأمريكي توم كروز على الشائعات حول تقديم شخصية «آيرون مان» في عالم «مارفل» السينمائي، التي قدمها الممثل روبرت داوني جونيور، قائلا: «لم أكن يوما قريبا، أنا أحب روبرت داوني جونيور، ولا أستطيع أن أتخيل أي شخص آخر يقوم بهذا الدور، وأعتقد أنه مثالي بالنسبة له»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وينتظر توم كروز طرح الجزء السابع من سلسلة أفلام «Mission: Impossible» بعنوان «Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One» والذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر ماك كويري، في يوليو المقبل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم: أنجيلا باسيت، فانيسا كيربي، وسايمون بيج، وتبلغ ميزانية الفيلم 290 مليون دولار.

«Top Gun: Maverick» مرشح لـ 6 جوائز أوسكار

ويعبر الفيلم هو الثاني بعد فيلم «Top Gun: Maverick» الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي، وحقق إيرادات وصلت لـ مليار و488 مليون دولار ليصبح الفيلم الأعلى إيراد في مسيرة توم كروز السينمائية، والأعلى في عام 2022.

ويترشح «Top Gun: Maverick» لـ 6 جوائز أوسكار في النسخة الـ 95، من بينها جائزة أفضل فيلم، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل صوت، أفضل مونتاج بالإضافة إلى أفضل أغنية «Hold My Hand» لـ ليدي جاجا