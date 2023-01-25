موعد حفل الأوسكار 2023.. عودة «توم كروز» للمشاركة بعد 23 عاما

ينتظر عدد كبير من الجمهور، إعلان موعد حفل الأوسكار 2023، وذلك عقب إعلان الصفحة الرسمية لأكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن الإعلان عنها، القائمة الكاملة للترشيحات بالأمس عبر خاصية «الاستوري».

موعد حفل الأوسكار 2023

وأعلن عن القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2023، الفنان البريطاني أحمد مهمة، والفنانة الأمريكية أليسون ويليامز، كما أعلنا، موعد حفل الأوسكار 2023، والمقرر إقامته 12 مارس المقبل، على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

ومن المقرر نقل حفل الأوسكار 2023، على الهواء مباشرة، عبر إحدى الفضائيات، ويتنافس هذا العام عدد كبير من الأفلام والأعمال الدرامية والفنانين، على جوائز الأوسكار.

توم كروز يعود لحفل الأوسكار

وتشهد النسخة الحالية من جوائز الأوسكار، عودة الفنان العالمي توم كروز، بعد 23 عاما من الغياب، حيث شارك آخر مرة عام 2000 ليتواجد خلال الحفل المنعقد في مارس المقبل، وذلك رغم عدم ترشحه بصورة رئيسية، لجائزة أفضل ممثل، ولكنه فيلمه «Top Gun: Maverick»، مرشح لنيل 5 جوائز.

ويترشح فيلم «Top Gun: Maverick» لنيل جوائز، أفضل فيلم، وافضل سيناريو مقتبس، وأفضل هندسة صوتية، وأفضل مونتاج، وأفضل مؤثرات بصرية، ويعتبر الفيلم من بطولة توم كروز، بجانب مشاركته في الإنتاج وهو يساهم بنسبة كبيرة في حصوله على جائزة من حفل الأوسكار 2022.