إحراج توم كروز بطريقة ساخرة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023

لم يقتصر حفل «جولدن جلوب»، على تسليم الجوائز للأعمال الفنية الأكثر نجاحا، أو الفنانين الأكثر تألقا في أعمالهم السينمائية الأخيرة فقط، إنما شهد الحفل عددا كبيرا من المواقف، التي وصفت بالكوميدية، التي تجسدت في سخرية مقدم البرنامج لعام 2023 «جيرود كارمايكل»، من الممثل «توم كروز»، بسبب إعادة الأخير جميع جوائز جولدن جلوب، التي حصل عليها في بعض الأفلام التي اشترك فيها طوال مسيرته الفنية من رابطة هوليوود للصحافة، مثل فيلم «Magnolia»، و فيلم «Jerry Maguire»، اعتراضا منه على السياسات العنصرية التي تتبعها.

سخرية جيرود كارمايكل من توم كروز

أثناء الحفل حرص جيرود كارمايكل، على السخرية من توم كروز، من خلال بعض التعليقات المضحكة، حيث خرج حاملا في يديه الجوائز الثلاث، وقال إنه وجدها في الكواليس، ويعتقد أنها تعود لتوم كروز، وأثناء فقرات الحفل، تحدث مقدم البرنامج عن العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء، قائلا، «سأخبرك لما أنا هنا، أنا هنا لأنني أسود، لكنني لم أقل أن رابطة هوليوود للصحافة عنصرية، حتى في حين أنها لا يوجد بها عضو واحد أسود على الأقل، منذ موت جورج فلويد».

الفنانون المشاركون في حفل جولدن جلوب

ضم الحفل في نسخته الـ80، عددا من الفنانين المميزين منهم، الممثلة جينا أورتيجا، بطلة مسلسل «وينزداي»، ليتيا رايت، كولومان دومينجو، ناتاشا ليون، بالإضافة إلى مشاركة جيرود كارمايكل، كما كرم النجم إيدي ميرفي في الحفل على جائزة «سيسيل بي ديميل»، وهي جائزة فخرية للمساهمات البارزة في عالم الترفية، بينما حصل المخرج والمنتج رايان مورفي على جائزة «كارول بورنيت» للمساهمات البارزة والدائمة في التلفزيون، وحصل فيلم «The Banshees of Inisherin» على أعلى ترشيحات في 8 فئات جوائز، وهو يعتبر الفيلم الأكثر ترشيحا لجوائز منذ فيلم «Cold Mountain back» عام 2004.