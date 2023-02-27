أسئلة شائعة يجيب عنها قانون المرور.. احذر المخالفات

يتجدد الحديث من آن لآخر عن مخالفات المرور والعقوبات المتعلقة بها، فضلا عن الأسئلة التي تثار حول الموقف القانوني لمخالفات بعينها، وهو ما أوضحه قانون المرور ويتسعرض التقرير التالي، عددا منها، لا سيما ما يتعلق بالسرعة، وحزام الأمان والردار حتى لا يفاجأ المواطن بغرامات كبيرة في أثناء تجديد الرخصة.

مخالفات في قانون المرور

تأتي عقوبة مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية، غرامة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، أما عقوبة جلوس الابن أقل من 7 أعوام في المقعد الأمامي، فهي تعد مخالفة تتراوح غرامتها بين 20 و50 جنيهًا، ويجوز التصالح عليها.

كما أن العقوبة المنتظرة حال استخدام التليفون يدويًا خلال القيادة، هي الغرامة التي تتراوح بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها، وعقوبة مخالفة وجود كسر في زجاج السيارة، هي غرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 و100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، كما أن عقوبة القيادة دون حزام أمان، هي الغرامة التي تتراوح قيمتها بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

قانون المرور

كما حدد قانون المرور عقوبة القيادة دون حزام أمان، بغرامة تتراوح قيمتها بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها، أما عقوبة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية، فهي غرامة تصل إلى 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها، كما أن ما غرامة عدم اتباع تعليمات رجل المرور، تتراوح بين 500 و1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.