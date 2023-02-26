كيف غيّرت شبكة النقل شكل الحياة في سيناء؟.. تقرير حكومي يُجيب

49% من مشكلات أهالي سيناء كانت متمثلة في المواصلات، بحسب استطلاع رأي نُفذ عام 2010، وعلى أساسه أنفقت الدولة 56 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق سواء القائمة بالفعل أو إنشاء جديدة، وكلها جهود حثيثة في هذا المجال سواء بإنشاء كباري جديدة أو طرق أو تطوير موانئ قائمة بالفعل.

وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء، بلغت قيمة أعمال تطوير شبكة الطرق سواء القائمة بالفعل أو إنشاء جديدة 56 مليار جنيه، لربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس تكملها شبكة جديدة كلياً من الكباري والطرق تجرى على رمالها لربط أواصرها.

تنمية حقيقة للمحاور الطويلة والعرضية

نفذت الدولة تنمية حقيقة للمحاور الطويلة والعرضية لربط سيناء مع إقليم قناة السويس ولخدمة كافة مجالات التنمية بإجمالي أطوال 3067 كيلومتر «شمال سيناء 1383 كيلومتر وجنوب سيناء 945 كيلومترا وشرق التفريعة 739 كيلومترا»، بخلاف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

تمثلت الطرق الرئيسية في سيناء في طريق شرق «بورسعيد - شرم الشيخ» بطول 464 كيلومتر بتكلفة 5.6 مليار جنيه وطريق «النفق - رأس النقب» بطول 321 كيلومتر بتكلفة 3.2 مليار جنيه وطريق «الإسماعيلية – العوجة» بطول 221 كيلومتر بتكلفة 2.15 مليار جنيه والطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومتر بتكلفة 306 مليار جنيه.

تكلفة الموانئ البحرية والجافة 44 مليار جنيه

كما عملت الدولة على ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس وتنفيذ 5 موانئ بحرية وجافة، فضلاً عن تطوير 5 مطارات، من أجل الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.

بلغت تكلفة الموانئ البحرية والجافة 44 مليار جنيه، وهي 5 موانئ بحرية وجافة وهي ميناء شرق بورسعيد البحري وميناء العريش البحري وميناء القنطرة شرق البري وميناء نويبع البحري وميناء طابا البري.

ففي ميناء شرق بورسعيد، تمّ تأهيل الأراضي لإنشاء مناطق صناعية واتساع القدرة الاستيعابية للميناء، وتكلفت أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية 39.5 مليار جنيه، وأعمال تطوير ميناء نويبع البحري 350 مليون جنيه، وميناء العريش البحري، جار تطويره بتكلفة 4 مليار جنيه، وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه.