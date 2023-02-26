تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله».. حقق 110 جنيهات فقط

تراجع ملحوظ، شهده فيلم «الحب بتفاصيله» بدور العرض، حيث جاء في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة الأخرى، ولم تتخط إيراداته سوى 110 جنيهات فقط.

سحب فيلم «الحب بتفاصيله»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفيلم لم يحقق سوى رقما ضئيلا جدا مقارنة بباقي الأفلام في دور العرض، ويجرى سحبه إذ تتهيأ السينمات لطرح عدد من الأفلام الجديدة في موسم عيد الفطر.

تفاصيل فيلم الحب وتفاصيله

فيلم الحب وتفاصيله، جرى طرحه تزامنا مع عيد الحب، ويدور في إطار رومانسي، اجتماعي، ولم يطرح في السينمات سوي لمدة أسابيع قليلة، ويحكي عن قصة شاب ثري وهو محمد نور يعيش في الخارج، ويقرر العودة إلى مصر، ثم يقابل فتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، ويواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.

استطاع المؤلف كريم الحسيني أن يكتب خطوط عريضة رومانسية للأبطال المسلسل، وهما ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، وجاء ذلك تحت إشراف وقيادة المخرج محمد حمدي.