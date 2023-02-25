فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر الإيرادات.. و«الحب بتفاصيله» يحقق 357 جنيها

يواصل فيلم «أنا لحبيبي» تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، إذ وصلت إيرادات الفيلم إلى 278 ألف جنيه، عن أمس الجمعة، وفي المركز الثاني جاء فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال، بفارق ضئيل عن المركز الأول محققا 250 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «نبيل الجميل أخصائي التجميل» إذ حقق الفيلم إيرادات 198 ألف جنيه، تلاه في المركز الرابع فيلم «المطاريد»، الذي يجمع في بطولته أحمد حاتم، إياد نصار وتارا عماد، محققا 136 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «شلبي» في المركز الخامس.

«جروب الماميز» يحقق 45 ألف جنيه.. و«الحب بتفاصيله» ينذيل قائمة الإيرادات

لم يحقق فيلم «جروب الماميز» الذي جاء في المركز السادس في شباك التذاكر، سوى 45 ألف جنيه، أما فيلم «اتنين للإيجار» فحقق 18 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «الحب بتفاصيله» قائمة الإيرادات محققا 357 جنيها فقط.