فيلم «الحب بتفاصيله» يحقق 197 جنيها فقط في 24 ساعة

حقق فيلم «الحب بتفاصيله»، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات ضعيفة بلغت 197 جنيها فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من السينما خلال الساعات القادمة لعدم تحقيقه إيرادات كبيرة، بالمقارنة ببقية الأفلام المعروضة من بينها فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس وسوسن بدر ومحمد الشرنوبي، تأليف عمر زهران، وإخراج هادي الباجوري، الذي حقق 234 ألفا و364 جنيها، وتدور قصة كل منهما في إطر رومانسي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله» بطولة محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، تأليف كريم الحسيني، إخراج محمد حمدي.

قصة فيلم «الحب بتفاصيله»

تدور أحداث فيلم الحب بتفاصيله، تدور من خلال قصة رومانسية بطلها شاب ثري يعيش في الخارج، يقرر العودة إلى مصر، يلتقي بفتاة على النقيض تمامًا لانتماءها لأسرة متوسطة الحال، يواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما، ويتضمن عددًا من الأغنيات، منها دويتو غنائي مع الفنان مصطفى قمر الذي يظهر من ضمن ضيوف شرف الفيلم.

أحداث فيلم أنا لحبيبي

فيلم أنا لحبيبي، أحداثه تأتي في إطار رومانسي، من خلال شخصية شادي وهو كاتب روائي يقوم بدوره كريم فهمي، وليلى والتي تجسد دورها ياسمين رئيس، ويلتقيان صدفة في القطار المتجه إلى الأقصر وأسوان، ويتجاذبان أطراف الحديث، ليقع الكاتب في غرام ليلى، ولكن تحدث عدة أزمات تقف أمتام علاقتهما، حتى يتم الكشف عن مفاجآة كبيرة خلال الفيلم.