فيلم «الحب بتفاصيله» يحقق 197 جنيها أمس.. مهدد بالسحب من دور العرض

انخفضت إيرادات فيلم «الحب بتفاصيله» أمس الأربعاء بدور العرض، حيث أنه احتل المرتبة الأخيرة بين الافلام المنافسة الأخرى، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 197 جنيها فقط في يوم واحد، أي بمثابة تذكرتين سينما، مما يهدد سحبه من دور العرض بشكل واضح.

وقال إن ذلك جاء لعدة أسباب منها طرح أكثر من فيلم بدور العرض في نفس التوقيت، بالإضافة إلى تسريب نسخة من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة فيلم «الحب بتفاصيله»

و تدور قصة فيلم «الحب بتفاصيله»، في إطار رومانسي غنائي، إذ تحكي قصة شاب ثري وهو محمد نور يعيش في الخارج، ويقرر العودة إلى مصر، ثم يقابل فتاة على النقيض تمامًا لانتمائها لأسرة متوسطة الحال، ويواجهان العديد من الأزمات في محاولة منهما لإنقاذ حبهما.

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله»

أبطال فيلم «الحب بتفاصيله» المخرج محمد حمدي جمع بين عدد من الابطال منهم محمد نور، ملك قورة، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، مدحت إسماعيل تيخا، وعددًا من ضيوف الشرف أبرزهم مصطفى قمر، والفيلم من تأليف كريم الحسيني