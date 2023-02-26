«المرصد المتوسطي للطاقة» يشيد بنجاح مؤتمر إيجبس للبترول 2023

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رسالة تهنئة من الدكتورة هدى بن جنات مدير عام المرصد المتوسطي للطاقة، على النجاح الكبير الذي شهده مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2023، حيث وجّهت الشكر للوزير على دعوتها للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر والذي وصفته بأنّه فرصة ثرية ومثمرة لتقوية العلاقات والترويج للحوار البناء والتأكيد على الالتزام بالعمل المشترك نحو انتقال طاقي متكامل وناجح.

وأعربت عن فخرها بالمشاركة في المؤتمر المهم، نيابة عن المرصد، وتقديرها للفرصة التي حصلت عليها خلال مشاركتها كأحد المتحدثين بالجلسات، مشيرة إلى تطلعها لدعم وزيادة التعاون المشترك بهدف المشاركة في تنمية قطاع الطاقة بالمنطقة من خلال النسخة القادمة من المؤتمر إيجبس 2024 والفعاليات الأخرى.