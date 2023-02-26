تفاصيل إضافة الزوجة للتموين من بوابة مصر الرقمية.. شرط واحد يلزم توافره

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة الزوجة للتموين من بين الخدمات المُقننة والمشروطة حاليا في منظومة بطاقات التموين، وذلك بسبب إقرار شرطا مهما لابد من توافره خلال الإضافة سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو المكاتب والإدارات التموينية في المحافظات، تنفيذا للقرار الوزارء الصادر في هذا الشأن من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

إضافة الزوجة للتموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنه بسبب توقف إضافة الزوجة غير المدرجة تموينيا، والتي لم تحصل يوما على دعم سلعي أو للخبز، فإن هناك شرطا لإتمام إضافة الزوجة للتموين على بطاقة زوجها، أن تكون الزوجة مقيدة ضمن أحد أفراد أسرتها على بطاقة تموين والدها أولا، ثم فصلها اجتماعيا من بطاقة والدها إلى بطاقة زوجها، مؤكدة أنه في الوقت الحالي من الصعب إضافة الزوجة إن لم تكن مقيدة في الأصل على منظومة الدعم التمويني.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

وتتيح وزارة التموين تقدمي عدد من الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من هنـــا، مع إتاحة نفس الخدمات في المكاتب التموينية التابعة للنطاق السكني للأسرة صاحبة البطاقة التمويني.

ويندرج تحت مظلة منظومة الدعم التمويني 71 مليون مواطن مستحقون جميعهم لصرف الخبز البلدي يوميا بواقع 5 أرغفة لمل فرد، فيما يستحق عدد 64 مليون منهم للسلع التموينية الشهرية، وذلك على 23 مليون بطاقة هي عدد البطاقات التموينية في مصر.