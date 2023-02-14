خطوات تفعيل بطاقة التموين دون رصيد من موبايل رب الأسرة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة جديدة لتفعيل بطاقة التموين بالنسبة لأصحاب البطاقات ممن استخرجوا كارت جديد للبطاقة بعد إصدار بدل تالف أو فاقد أو في حال استخراج بطاقة تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية عن طريق الموبايل ودون الحاجة لرصيد شحن عليه.

تفعيل بطاقة التموين

وتعد طريقة تفعيل بطاقة التموين، من خلال الموبايل، أكثر الطرق شيوعا خاصة وأن وزارة التموين أتاحت الخدمة من خلال موبايل رب الأسرة صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد البطاقة دون الحاجة لرصيد شحن، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية غير مدون بها أي بيانات على الرقم 9136.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

وتتوفر أيضا خدمة تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، التي تتيح عدة خدمات تموينية لأصحاب البطاقات بعضها متوقف كإضافة المواليد، والآخر مفعل مثل تفعيل البطاقة، والفصل الاجتماعي، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى، والاستعلام عن صرف، وإصدار بدل تالف.

زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف

وكانت مصادر أكدت لـ«الوطن»، أن زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد يستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى تحصل عليها الأسرة من مكتب التموين التابع لها.