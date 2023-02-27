ملكات جمال العالم للبيئة يروجن للسياحة في الغردقة بتنظيف الشواطئ «صور»

نظمت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، حملة ترويج للسياحة بالغردقة بمشاركة ملكات الجمال بتنظيف الشواطئ بالتنسيق مع أجهزة الغردقة وجمعية المحافظة على البيئة بهدف تنشيط السياحة.

مسابقة ملكة جمال العالم

جاء ذلك ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بمشاركة عدد من المتسابقات التي يمثلن عددا من دول العالم التي تستضيفها مدينة الغردقة وتختتم فعاليتها في أول شهر مارس المقبل بحضور عدد من المشاهير للإعلان عن المتسابقة التي تفوز بلقب ملكة جمال العالم.

شواطئ الغردقة

من جانبه أشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن مشاركة ملكات جمال العالم في نظافة الشواطئ بهدف تنشيط السياحة، لافتا في تصريحات لـ الوطن إلى أنها رسالة للعالم بجمال وروعة شواطئ الغردقة الخلابة والتي تصنف ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم طبقآ لموقع تريب أدفايزر العالمي.

مسابقة ملكة جمال العالم دعايا للسياحة

يذكر أن الغردقة تستضيف فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة وتشمل فعاليتها برامج ومسابقات ثقافية ورياضية و ترفيهية ومسابقة المواهب والرقص والغناء ومسابقات متنوعة ورحلات سياحية وزيارات للمعالم السياحية بغرض إظهار جمال مدينة الغردقة وسيتم إعلان الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم في حفل الختام في الأول من شهر مارس المقبل.