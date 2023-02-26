إصابة طفل باختناق في حريق اندلع بمنزله ببورسعيد

أسفر حريق ضخم، مساء اليوم، في شقة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد عن إصابة طفل باختناق، وحاول أهالي المنطقة إطفاء الحريق الذي اندلع بسبب ماس كهربائي لكن محاولتهم فشلت إلى أن وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد يفيد باندلاع حريق كبير شقة سكنية بمساكن خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى العمارات السكنية الأخرى المجاورة، كما يجرى الرجال الإطفاء إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

نقل الطفل الى المستشفى

كما تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق الأهل إلى مستشفى الزهور "حسني محمد السيد السيد خطاب" 6 سنوات مصاب باختناق بسبب حريق اندلع في الشقة التى يقطن بها.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي وحاول الجيران إطفاء النيران وانقذوا الطفل وأسرته من النار ولكن الطفل أصيب باختناق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.