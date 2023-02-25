ماس كهربائي وراء حريق 3 محلات بسوهاج

انتقلت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج لموقع حريق 3 محلات تجارية بجوار مستشفى الهلال بمدينة سوهاج، لبيان سبب الحريق، والذي أوضحت المعاينة المبدئية أن سببه ماس كهربائي نشب في محل «كريبات» بجوار المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إخطار بحريق بجوار مستشفى الهلال في 3 محلات.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وبالانتقال تبين نشوب حريق في محل «كريب» ومحل خردوات وآخر لبيع الأحذية، وبسؤال «رزق ا ا ع» سن 40 عاما صاحب محل الكريب أفاد بأنه فوجئ بانبعاث دخان من المحل ليكتشف وجود الحريق، والنيران امتدت للمحلات المجاورة.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق دون إصابات بسرية بينما تم احتراق الثلاث محلات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشوب حريق بحوش بطما

وفي إطار اخر نشب حريق بحوش بناحية المدمر بدائرة مركز طما تبين أنه أثناء قيام المدعو «محي الدين م ا ب» سن 61 عامًا بإشعال النيران بكمية من مخلفات أرضه الزراعية تطايرت النيران بفعل الرياح وامتدت لحوش مجاور ملك نجل شقيقه المدعو «أحمد ع م ا» سن 23 عامًا، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.