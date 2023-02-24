كواليس صادمة في حريق سيارة بالطريق الإقليمي.. السائق مات في ثوانٍ

أثناء قيادة السائق «حسن.ح» في العقد الخامس من عمره لسيارته النقل فوجئ بخروج دخان كثيف من كابينة السيارة، في تلك اللحظة حاول النجاة بحياته والخروج سريعًا من السيارة، وقبل أن يخرج من السيارة هربًا من اشتعال النيران بالسيارة فوجئ باشتعال النيران في كابينة السيارة ومحاصرة النيران له من كل النواحى ليلقى مصرعه فى الحال.

الجثة تفحمت في 30 ثانية

لم يمر على حدوث الواقعة وحتى تفحم الجثة أكثر من 30 ثانية، وفي تلك اللحظة لاحظ قائدو السيارات على الطريق الإقليمي نشوب النيران فى كابينة السيارة، خرجوا سريعًا من داخل سياراتهم محاولين إنقاذ السائق ولكن بمجرد أن قاموا بإخراجه من داخل السيارة فوجئوا أن الجثة تفحمت، وبعد دقائق قليلة كانت سيارات الشرطة وسيارات الإطفاء في المكان، وتم كشف هوية السائق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السلام التخصصي

وبعد دقائق كانت جهات التحقيق فى مكان الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السلام التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت بالدفن، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، كما قررت جهات التحقيق انتداب لجنة فنية لفحص السيارة والوقوف على أسباب الحريق.