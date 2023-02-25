السيطرة على حريق محطة وقود بقنا وإصابة عامل باختناق

تمكنت الحماية المدنية بقنا، فجر اليوم، من السيطرة على حريق نشب في محطة وقود بمركز نقادة جنوب محافظة قنا وإصابة عامل باختناق واحتراق شاحنة وقود.

حريق في محطة وقود بقنا

تلقت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا، غرفة العمليات بمحافظة قنا، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمحطة وقود بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

على الفور تم الدفع بسياراة إسعاف والمطافئ لموقع المحطة، وتمام السيطرة على النيران.

حريق في قنا

ومن المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية، تبين أن النيران اشتعلت في إحدى الكبائن الخاصة بتموين السيارات ببنزين 92 محطة وقود ملك المواطن الحسن محمد بقرية دنفيق مركز نقادة بقنا، نتيجة اصطدام عجلة شاحنة وقود بجسم معدني أثناء دخولها المحطة مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي الذي أدى لاشتعال النيران بالمحطة والجزء الأمامي من الشاحنة التي تحمل رقم 4765 ص ن ي.

وأسفر الحريق عن إصابة محمد عبد اللاه نور، وجرى نقله إلى مستشفى نقادة، واحتراق المحطة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.