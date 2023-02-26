تفاصيل انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج في الشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك صباح اليوم الأحد من المركز الطبي بالنحال بمدينة الزقازيق.

القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك.

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة

وأوضح الدكتور هشام مسعود وزارة الصحة بأن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة في عدد 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأشار "مسعود" إلي أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وتشمل المبادرة أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، مشيراً إلي إن خدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، والموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg

للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.