طقس الإسكندرية غدا.. دافئ صباحا و«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

يشهد طقس الإسكندرية غدا، اعتدالا في درجات الحرارة نهارا، مصحوبا بالدفء مع مع طقس مائل إلى البرودة ليلا على أنحاء الإسكندرية كافة، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بانتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدا، فإن عروس البحر تمر بطقس مائل الى الدفء صباحا، على عكس الأيام الماضية، مع نشاط في الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال، وتكون على فترات متقطعة من اليوم، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا، العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، بالإضافة الى هبوب رياح شمالية غربية، وتبلغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية غدا وحتى نهاية الأسبوع معتدلا، مائل إلى الدفء نهارا، مع ارتفاع كبير وملحوظ؛ إذ تكاد ترتفع درجات الحرارة بنسبة 5 درجات مئوية تقريبا على الأنحاء كافة.

هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس في هذا الوقت، نظرا لدفء الطقس، وذلك لتوقعات بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بانتهاء الأسبوع الجاري، لعدم الإصابة بنزلات البرد.