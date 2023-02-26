السجن 3 سنوات لمتهم في قضية «أحداث محمد محمود»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، معاقبة متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود»، بالسجن لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران ومحمد نبيل شفيق وأمانة سر سامح شعبان.

تفاصيل القضية

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود»، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قيامهم باستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.

معاقبة متهمين بالإعدام شنقا

وخلال وقت سابق، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت 2 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، والسجن لمدة عام مع الشغل لمتهمة في القضية، لإدانتهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند في «أحداث شارع محمد محمود» في مايو عام 2013.