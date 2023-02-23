آخر تطورات العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة.. طرق مغلقة ومبان دون كهرباء

امتد الطقس الشتوي في الولايات المتحدة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، حيث تستمر الموجة الأولى من تساقط الثلوج والجليد، مع رياح تجتاز البحيرات العظمى وجنوب شرق كندا وشمال شرق الولايات المتحدة المجاورة حتى يوم غد.

وتسببت موجة جديدة من الطقس البارد في إطلاق تحذيرات من عاصفة شتوية على طول الطريق إلى الشاطئ في شمال كاليفورنيا، بينما تنتظر الجبال المحيطة بلوس أنجلوس عاصفة ثلجية.

الفوضى الشتوية في الولايات الشرقية

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية، بدأ الجزء الأول من الفوضى الشتوية في الولايات الشرقية، حيث أصبح حوالي مليون مشترك بدون كهرباء في بعض الأوقات منذ صباح اليوم في الغرب الأوسط والشرق، في ولايات ميشيجان وإلينوي وويسكونسن وإنديانا.

وأسقطت عاصفة ثلجية الأشجار وخطوط الكهرباء في المنطقة، وفي الغرب من هناك جرى إغلاق أجزاء من الطريق السريع 90 في جنوب غرب ولاية مينيسوتا بسبب تساقط الثلوج، وبلغت سرعة الرياح حوالي 30 إلى 40 ميلاً في الساعة، كما جرى إلغاء 1600 رحلة طيران على الأقل، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإلغاءات يوم أمس الأربعاء، في ميشيجان وإلينوي وويسكونسن وإنديانا.

انقطاع الكهرباء في ميتشيجان

وتعد أغلب انقطاعات الكهرباء في ولاية ميتشيجان، حيث بلغت أرقام الانقطاعات ما يقرب من 750 ألف مشترك اعتبارًا من صباح اليوم، كما تضررت المقاطعات القريبة من حدود إنديانا وأوهايو بشكل خاص، حيث أبلغت مقاطعة هيلزديل عن أن 80% من عملاء شركات الكهرباء انقطعت عنهم الخدمة.

من جهة أخرى، تراكمت كميات من الجليد يصل سمكها إلى اإلى 0.50 إلى 0.75 بوصة ما جعل قيادة السيارات خطرة للغاية بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء، وعلى الرغم من أن الطرق الرئيسية في المنطقة ظلت بشكل عام أكثر رطوبة من المجمدة، إلا أن الأشجار والأشياء المرتفعة الأخرى كانت من تلقى كميات الجليد الأكبر قبل الانحناء والتكسر تحت حمل الجليد الثقيل، حيث كانت الأشجار الساقطة عبر الطرق مشهدا مألوفا.