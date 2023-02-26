زلزال بقوة 6 ريختر على عمق 63 كيلومترا بالقرب من «جزر الكوريل»

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، في المحيط الهادئ بالقرب من «جزر الكوريل» المتنازع عليها بين روسيا واليابان.

سلسلة جزر الكوريل

وتمتد سلسلة «جزر الكوريل» على مسافة 1200 كيلومتر، وتربط بين الطرف الجنوبي لـ«شبه جزيرة كامتشاتكا» الروسية والطرف الشمالي الشرقي لـ«جزيرة هوكايدو» اليابانية.

ووقع مركز الزلزال الذي ضرب في المحيط الهادئ بالقرب من «جزر الكوريل» على بعد 102 كيلومتر جنوب غرب قرية «جولوفنينو» في جزيرة كوناشير، وعلى عمق 63 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

هزات أرضية

من جانبها، أشارترئيسة محطة رصد الزلازل «يوجنو - ساخالينسك»، يلينا سيميونوفا، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى هزة أرضية أخرى بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر في مدينة «يوجنو- كوريلسك».

وفي 13 فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من «جزيرة سيموشير»، ضمن مجموعة «جزر الكوريل»، ووقع المركز على عمق 110 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسسا اليوم» الإخبارية الروسية.