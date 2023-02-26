تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش» في الأقصر

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار تامر ثروت، تأجيل الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمة «أ. م. أ»، في واقعة قتل الطفل «إبراهيم. س. ح»، 5 سنوات، الشهيرة بواقعة «طفل المش»، في نجع العقاربة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بعد الاستماع إلى المحامين في ثالث جلسات المحاكمة، بعد اعتراف المتهمة واقعة القتل، وتمثيلها الجريمة أمام النيابة الجنائية بالأقصر.

وخلال جلسة اليوم، طلب محامي المتهمة، استدعاء شهود جدد للمرة الثانية، لكن رفضت المحكمة طلب الدفاع، لعدم ثبوت ذلك في أدلة التحقيقات، وكذلك أن الشهود لم تطلبهم النيابة من قبل، كما طلب محامي المتهمة مناقشة الطبيب الشرعي في بعض جوانب القضية، فى جلسة المحاكمة السابقة، لكن لم يحضر الطبيب الشرعي جلسة المحاكمة اليوم، وعليه فقد جرى تأجيل جلسة المحاكمة حتى يناقش محامى الدفاع، الطبيب الشرعي.

بداية الواقعة

في مطلع أغسطس الماضي، تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بلاغا بالعثور على جثة الطفل «إبراهيم. س. ح»، 5 سنوات، مقتولا وموضوعا في برميل للمش، بنجع العقاربة في مدينة الطود الواقعة شرق محافظة الأقصر، بعد تغيبه عن منزل أسرته أكثر من 5 أيام، وجرى الاشتباه في زوجة خال الطفل بأنها وراء جريمة خطف الطفل وقتله.

وجرى ضبط المتهمة والتحقيق معها من قبل مباحث الأقصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجرى نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لفحصها وإعداد تقرير الوفاة، وذلك تمهيدا لتسليم الجثمان لأهله.