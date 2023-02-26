الكشف المجاني على 70 كلبًا وقطًا في العيادة البيطرية بالمنوفية

انطلقت صباح اليوم فعاليات يوم الكشف المجاني بالعيادة البيطري في كلية الطب البيطري بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، وحضور وإشراف الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الفيومي، عميد الكلية.

قافلة بيطرية للحيوانات الأليفة في المنوفية

وعلى مدار اليوم، وقع فريق طبي متخصص الكشف الطبي على ما يقرب من 70 حالة من القطط والكلاب، من الطب البيطري بجامعة المنوفية.

وتنوعت الحالات ما بين فحص إكلينيكي وتطعيمات وكشف بالسونار، وإجراء أشعة x Ray ورعاية للحيوانات، كما قدم الفريق الطبي بعض التوجيهات والنصائح للمربيين للحيوانات الأليفة، تحت إشراف الدكتورة إيمان أباظة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف عبدالجليل، مدير مركز الاستشارات والخدمات البيطرية.

إطلاق اسم كلية الأعمال على كلية التجارة

على صعيد آخر، وافق المجلس الأعلي للجامعات في جلسته بالأمس على تغيير اسم كلية التجارة بجامعة المنوفية، إلى كلية الأعمال، وفق ما أعنته جامعة المنوفية في بيان رسمي لها مساء أمس.