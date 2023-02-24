مديرية الطب البيطري بالقاهرة تتحفظ على 7 ذبائح خارج المجازر

شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبري زينهم، مدير المديرية، حملة على محال الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم وجودتها، أسفرت عن تحرير محضرا والتحفظ على 7 ذبائح ضأن خارج المجازر بوزن 165كجم والتي تعتبر مخالفه للقرارات والقوانين المنظمة لذبح اللحوم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة بتعليمات الدكتورة نعمة عارف مدير عام الصحة العامة والمجازر والتفتيش، والدكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة التفتيش، والدكتورة اماني سمير مدير إدارة مدينه نصر شرق.

فحص تناسلي للأبقار والجاموس

من ناحية أخرى، نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة قافلة مسح تناسلي بمزرعة مركز التنمية التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بإدارة المرج البيطرية، بناءً على تعليمات مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتمت برعاية الدكتورة داليا محمد عادل، مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، وتشكلت لجنة من أطباء المديرية الدكتورة دعاء سيد عبدالحميد مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتورة سهير محمد، طبيب ارشاد المديرية، وأطباء إدارة المرج البيطرية بحضور الدكتور نجاح عبد الخالق، وأسفرت القافلة عن الفحص التناسلي لعدد من الأبقار والجاموس، وجس الحيوانات العشر والتوعية بأهمية التلقيح الاصطناعي و دوره في تنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن التوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتوعية بضرورة تهوية الزرايب وتطهيرها أولا بأول حفاظا على سلامة الحيوانات وكفاءتها.