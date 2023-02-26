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إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

كتب:

محمد مجدي
05:27 م | الأحد 26 فبراير 2023
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة

وقع اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف حلمي رئيس جامعة المنصورة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات. 

ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثي المشترك بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة وتبادل الاستشارات الفنية بمختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة؛ بما يسهم في مواكبة التطور المتلاحق بمختلف المجالات العملية والبحثية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.