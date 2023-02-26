صورة جديدة من كواليس مسلسل «عملة نادرة» لمحمد لطفي ونيللي كريم

يواصل الفنان محمد لطفي تصوير دوره في المسلسل الرمضاني «عملة نادرة»، بطولة نيللي كريم، والذي يجسد خلاله لأول مرة دور صعيدي.

وشارك محمد لطفي جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم خلال تصوير المسلسل، وعلق: «انتظرونا رمضان 2023 مسلسل عمله نادرة مع نيلي كريم».

مسلسل «عملة نادرة»

ومن المقرر أن يعرض مسلسل عملة نادرة خلال شهر رمضان علي قناة CBC ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبورية وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.