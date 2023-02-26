«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا في المحافظات ودرجات الحرارة: «جو مُشمس»

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا في المحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس مشمس على كافة أنحاء الجمهورية، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية وسط نشاط للرياح على بعض المناطق وسجلت سرعتها 40 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس غدًا في المحافظات ودرجات الحرارة

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات ودرجات الحرارة تشير التوقعات إلى أنه ستشهد القاهرة الكبرى طقس مشمس نهارا بارد ليلا مع نشاط للرياح التي سجلت 26 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الطقس غدًا الاثنين في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غدًا في محافظات جنوب الوجه البحري مشمس نهارًا مائل إلى البرودة ليلاً، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة في المحافظات غداً

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية استقرارًا في درجات الحرارة إذ سجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، فيما تنشط الرياح التي بلغت سرعتها 40 كيلو متر في الساعة مع طقس مشمس.

وتشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات التي تقع في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون الشبورة المائية طقسًا معتدل الحرارة نهاراً مائلًا إلى البرودة ليلاً، وسجلت العظمى 27 درجة، الصغرى 15 درجة.

وتتكون الشبورة المائية على محافظات شمال الصعيد والتي سجلت العظمى بها 27 درجة والصغرى 9 درجات وسجلت سرعة الرياح 22 كيلومترًا في الساعة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد مع نشاط للرياح التي سجلت 22 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.