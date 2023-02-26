مذيع القوات المسلحة في اصطفاف اليوم: انطلاقة لرخاء سيناء

تحدث، اليوم، المقدم مصطفى لبيب، مذيع القوات المسلحة، خلال تقديمه اصطفاف معدات التنمية بشمال سيناء بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً:« إنه سبق منذ عدة سنوات، أن شهدنا في نفس المكان اصطفاف قوات الفرقة السادسة المدرعة، لتفتيش الحرب، وما أشبه اليوم بالأمس، ولكن الفارق أننا نشهد اصطفاف المعدات، وكأنها قوات متأهبة للا للحرب، بل لفرض إرادة السلام، ولصنع الرخاء في كافة ربوع سيناء».

استقرار سيناء تم بتضحيات عظيمة

وأضاف أن هذا الحديث أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن يستطيع أحد أن يفرض سيطرته عليها أبداً، وأن ما تحقق بالفعل تم بتضحيات عظيمة ودماء بذلت.

مصر لن تنسى ما قدمه أبطالها

وواصل: «مصر لن تنسى أبداً ما قدمه هؤلاء الأبطال، وأن ما يحدث اليوم هو أسمى آيات الشكر والعرفان الحقيقي لمن بذل وأعطى».