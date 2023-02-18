الإعلامية لبنى عسل: القناة الوثائقية تكشف معلومات لأول مرة عن تنظيم داعش الإرهابي

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن القناة الوثائقية المقرر أن تنطلق غدا، سوف تبث معلومات وتسجيلات تكشف لأول مرة بالإضافة للانفرادات المتميزة.

أمير حدود داعش

وتابعت: «الانطلاقة تبدأ بملف الإرهاب الذي يعاني منه العالم منذ سنوات طويلة، وبشكل مختلف وحصري من خلال لقاء تلفزيوني أجراه الإعلامي أحمد الدريني مع رشيد المصري أمير حدود داعش، وهو من أهم الحوارات التي تكشف المخاطر التي يعاني منها العالم بسبب التنظيم الإرهابي».

الكشف عن تفاصيل الجماعات الإرهابية

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن الفيلم الوثائقي المسجل مع أمير تنظيم داعش يأتي في إطار الكشف عن تفاصيل الجماعات الإرهابية وآليات عملها وأهدافها وما يحدث داخل معسكراتها لأول مرة.