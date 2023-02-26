أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «نسينا نعيش» (فيديو)

طرحت الفنانة أنغام، منذ قليل، أغنيتها الجديدة «نسينا نعيش» التي روجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، في وقت سابق، من خلال نشر بوستر دعائي يحمل اللونين الأبيض والأسود.

أغنية نسينا نعيش لـ أنغام

وكتبت أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «نسينا نعيش دلوقتي موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

آخر أعمال أنغام

وكانت أنغام طرحت مؤخرا، أغنية ضمن احتفالات عيد الحب بعنوان «خليني شوية معاك»، التي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على اليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

ومن ناحية أخرى، أحيت أنغام في 24 فبراير الجاري، حفلا غنائيا بقطر رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها بالرقص والغناء.