تفاصيل مسابقة «أولمبياد مدارس مصر».. تنطلق السبت المقبل

تطلق وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قنوات مدرستنا، مسابقة أولمبياد مدارس مصر «دوري المدارس» نهاية الشهر الجاري، ضمن مبادرات الوزارة لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب.

مجالات مسابقة «أولمبياد مصر»

وتعقد هذه المسابقة بين فرق من الطلبة الموهبين من المدارس المصرية في ثلاث مجالات وهي المعارف العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة وتنمية مهارات الطلاب، كما تستهدف المسابقة أن تنمي مهارات التعلم والمشاركة المجتمعية وتعليم الطلاب العمل الجماعي من خلال المسابقة.

وتشمل «أولمبياد مدارس مصر» التنافس في ثلاث مجالات، بداية من مسابقة في المعارف العامة، وتشمل أسئلة عن الثقافة العامة خاصة المتصلة بالمحافظة، إلى جانب مسابقة في الألعاب الرياضية الترفيهية، وأخرى في المشروعات الصغيرة والمجتمعية، وخلالها تقترح الفرق مشروعات تنموية تناسب بيئة المحافظة، والمدرسة التي تنتمي إليها واحتياجات المواطنين وسوق العمل.

مواعيد مسابقة «أولمبياد مصر»

ويسبق المسابقات عدة ندوات وورش خاصة يلقيها كوكبة من الأبطال، والخبراء، والمثقفين المعنيين بالمجالات الثلاث، وذلك من أجل تهيئة وتحضير الطلبة للمسابقات.

يذكر أن فعاليات «أولمبياد مدارس مصر» ستنطلق من محافظة السويس 25 فبراير، على أن تبدأ المسابقات يوم 7 مارس 2023.