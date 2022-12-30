«DMC» تنشر برومو برنامج «صنايعية مصر» لـ عمر طاهر.. قريبًا

نشرت قناة "dmc"، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستجرام"، برومو برنامج "صنايعية مصر"، حيث من المقرر أن يقدمه الكاتب عمر طاهر عبر شاشتها.

وقال عمر طاهر في البرومو، إن النجاح نوعان، نوع يمثل فارقا كبيرا في حياة صاحبه، ونوع أخر يمثل فارقا في حياة صاحبه والناس.

وذكر، ان المهندس المصري عادل جزارين سهل على المصريين امتلاك سيارة مناسبة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن صنايعية مصر مازالت آثارهم موجودة في تفاصيل حياتنا اليومية.

ولفت، إلى أن الإدارة قررت ان تسفر العمالة لإنجلترا لزيارة مصانع البطاطس الكبرى لتعلم الصنعة "على أصولها"، وبدأت مفاوضات الكيلو 101، وردّ أهل السويس ببرقية من سطر واحد "لا تعتبرونا نقطة ضعف وانتم في المفاوضات، نحن بخير".

وأكد عمر طاهر خلال البرومو، أن برنامج صنايعية مصر سيعرض أصحاب تجارب ناجحة، وجانب مختلف من حياة المصريين.

وسبق لعمر طاهر، أن أصدر كتابا يحمل نفس العنوان "صنايعية مصر"، كما شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة للدارسين بمبادرة «صنايعية مصر»، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن عن مد فترة التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، بناءً على توصيات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للمبادرة، حتى 15 يناير 2023، عبر الرابط الإلكتروني.

وتضمنت قرارات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة وهي «فانون رمضان، الزجاج المنفوخ، الأويما، الجريد، التلي»، بالإضافة إلى حرف «الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة»، مع مد الفترة الدراسة بالمنحة لتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج، والأقصر.