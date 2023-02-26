مصرع شخص وإصابة آخر صدمهما «موتوسيكل» في البحيرة

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، بينما أصيب آخر بكسور ونزيف في المخ وجروح متفرقة، إثر اصطدام دراجة نارية «موتوسيكل» بهما بطريق شرطة النصر بحي شبرا في دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث في دمنهور

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق شرطة النصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

أسماء الضحايا

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد محمد حسن أبوعلو، 67 عاما، مقيم بدمنهور، وإصابة عبدالرحمن ممدوح إبراهيم، 28 عاما، مقيم بإفلاقة مركز دمنهور، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكدمات متفرقة.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تقديم الإسعافات الفحوصات الطبية للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.