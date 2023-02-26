عاجل.. مصرع وإصابة 11 شخصا في تحطم مروحية بالصومال

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، اليوم الأحد، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب 8 آخرين في حادث تحطم مروحية تابعة لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

المروحية كانت تقل ظباطا في الجيش الوطني الصومالي

وقالت البعثة، إن المروحية كانت تقل ظباطا في الجيش الوطني الصومالي، وذلك في إطار مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا، مضيفة أن الطائرة تحطمت، أمس السبت، في مهبط بيدوغلي في منطقة «شبيلي السفلى» الواقعة في جنوب الصومال.

التحقيقات سارية لمعرفة سبب الحادث

وأشارت بعثة الاتحاد الإفريقي إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم المروحية، وأنه جرى نقل المصابين لتلقي العلاج في العاصمة الصومالية «مقديشو».