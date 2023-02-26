مصرع شخص في انهيار رديف حفر بقرية بني شعران بأسيوط

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الأحد، نتيجة انهيار رديف حفر بقرية بني شعران التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتكثف الحماية المدنية من جهودها لاستخراجه من أسفل الحفر.

بلاغ بانهيار رديف حفر على مواطن

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انهيار رديف حفر أعلى مواطن بقرية بني شعران التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وعلي الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار رديف حفر على مواطن يدعى «ن. ع. ا. ع»، مقيم بقرية أم القصور، وتكثف قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية جهودها لاستخراجه من أسفر الرديف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة.