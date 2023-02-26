رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شخص في انهيار رديف حفر بقرية بني شعران بأسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
08:18 م | الأحد 26 فبراير 2023
أرشيفية

أرشيفية

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الأحد، نتيجة  انهيار رديف حفر بقرية بني شعران التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتكثف الحماية المدنية من جهودها لاستخراجه من أسفل الحفر.

بلاغ بانهيار رديف حفر على مواطن 

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انهيار رديف حفر أعلى مواطن بقرية بني شعران التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وعلي الفور انتقل  لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار رديف حفر على مواطن يدعى «ن. ع. ا. ع»، مقيم بقرية أم القصور، وتكثف قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية جهودها لاستخراجه من أسفر الرديف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة. 

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يُوجه بتنفيذ خطة لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية

محافظ أسيوط: استمرار عقد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

محافظ أسيوط يلتقي ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويوجه بتكثيف الحملات بالقرى
بقلم حسن عبد النعيم