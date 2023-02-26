رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: نستعد لتوزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية تقوم بتجميع بيانات الأسر الأولى بالرعاية، لتجهيز شنط رمضان، استعدادا لتوزيعها في نهاية شهر شعبان أو بداية رمضان، موضحا أنها تقوم في الوقت الحالي بتجهيز مكونات الشنط.

توزيع دعم مادي بجانب المساعدات العينية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك جمعيات تقوم بتوزيع دعم مادي بجانب المساعدات العينية مثل الكراتين، مشيرا إلى أن كل جمعية لديها قاعدة بيانات خاصة بها، قائلا: «هناك جمعيات توزع على جميعات محلية شريكة معها».

35 ألف جمعية وفقت أوضاعها حتى الآن

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن آخر مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات ستكون في 14 أبريل القادم 2023، مؤكدا أنها آخر فرصة أمام الجمعيات لتوفيق أوضاعها، وهناك 35 ألف جمعية وفقت أوضاعها حتى الآن.

إطلاق موقع إلكتروني للتقديم بالعمل الأهلي

من جهته، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إطلاق موقع إلكتروني للتقديم بالعمل الأهلي لأول مرة، ويمكن من خلاله تقديم كل الخدمات المرتبطة على هذا الرابط www.ngo.eg، وتسجيل قيد جديد أو توفيق أوضاع.