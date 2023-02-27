حزن في شطورة بسوهاج بعد وفاة شاب بحادث سير.. «اتقلب بالموتوسيكل»

«ميت بيودع ميت».. بهذه الكلمات التي تملؤها الأحزان والآلام يعبر أهالي قرية شطورة عن حزنهم بعد فقدانهم الشاب الرابع في أقل من 10 أيام، بعدما كان يشارك في تشييع جثامين ثلاثة شباب بالقرية.

وشيع أهالي قرية شطورة والقرى المجاورة جثمان «محمد محمود أحمد» ابن قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمالي سوهاج، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد وبكاء، لما يتمتع به هذا الشاب من أخلاق حميدة.

مصرع فني تمريض إثر حادث انقلاب دراجة بخارية

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود إشارة المستشفى العام تفيد بمصرع فني تمريض، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعي الواصل بين قريتي شطورة وبنجا.

اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها

وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام «محمد محمود أحمد» 35 عامًا، فني تحاليل، يقيم ناحية قرية شطورة، باستقلال دراجة بخارية، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ووفاته.

وكان قد شيع أهالي قرية، شطورة دائرة مركز طهطا بسوهاج، جثمان كلٍ من «محمد زكريا عمارة» وشقيقه «مصطفى زكريا عمارة» اللذان توفيا في حادث مروري على طريق «سفاجا - سوهاج» عقب حضورهما جنازة «عمر الكودي» صديقهما وأحد جيرانهما.

الشقيقان المتوفيان

عمر الكودي