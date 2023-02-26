«جنايات سوهاج» تقضي بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم، المتهم «ا. ا. ا» عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش المخدر وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف.

القبض على المتهم وبحوزته قطع حشيش

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.