سوهاج تودع شقيقين لقيا مصرعهما بحادث سير أثناء عودتهما من عزاء قريبهما

ودعت قرية شطورة بمحافظة سوهاج، شقيقين لقيا مصرعهما بحادث تصادم على طريق «سفاجا- سوهاج»، عقب عودتهما من عزاء نجل عمومتهما الشاب عمر الكودي الذي مات فجأة منذ عدة أيام.

وجددت صدمة رحيل الشقيقين مصطفى حسن عمارة ومحمد حسن عمارة أحزان القرية وفقا لحديث أحمد الشورى نجل عمومتهما لـ«الوطن».

حزن وبكاء يتجدد

أكد «الشطوري» أنه والجميع بحالة صدمة وبكاء قائلا: «بلدي شطورة مخلعتش توب الحزن على عمر لسه عشان تتفطر قلوبنا على مصطفى ومحمد، خاصة قلب والدتهما، التى دخلت بحالة من الحزن والبكاء المتواصل منذ سماعنا الخبر»، موضحا أنهم علموا بالخبر من أحد الأشخاص الذي أخبرهم بمكالمة هاتفية من هاتف مصطفى بأن صاحب الهاتف ورفيقه قد لقيا مصرعهما بحادثة، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى، وتوجه العديد من أبناء قرية شطورة لاستلام الجثمانين من المشرحة وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

المشاركة بمراسم عزاء عمر الكودي

وكان الشقيقان مصطفى ومحمد قد حضرا من مدينة الغردقة مقر عملهما للمشاركة بمراسم تشييع وعزاء نجل عمومتهما الشاب عمر الكودي الذي توفي فجأة بعد تعرضه لحادث منذ شهرين وتعافيه من آثاره، ثم عاد الشقيقان بعد انتهاء «نصبة العزاء» لمقر عملهما بالغردقة ليعودا بعد ساعات جثثا هامدة لمواراة جسديهما الثرى.

وقال محمد عبد الله، يقيم بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وأحد أبناء العمومة للمتوفين في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تصريح الدفن وتغسيل المتوفين، وسيتم التحرك بعد دقائق إلى مسقط رأسهما بقرية شطورة.

ويضيف «خالد محمد»، أن الشقيقين المتوفيين «محمد» و«مصطفى» جاءا لأداء واجب العزاء في جارهما وابن قريتها «عمر الكودي» وأثناء عودتهما إلى عملهما في الغردقة توفيا إثر حادث تصادم وجميع أهالي القرية في حالة هلع، حيث منهم من توجه إليهما بالغردقة، وهنا ينتظر المئات وصولهما للمشاركة في تشييع جثمانهما.

ويضيف «سيد أحمد» موظف، يقيم بقرية شطورة، دائرة مركز طهطا بسوهاج لـ«الوطن»، أنني غير مستوعب لما جرى «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إحنا لسه ما فوقناش من أوجاعنا بعد فراق حبيبنا المرحوم عمر الكودي الذي نجا من حادث مروع ثم يموت بأزمة قلبية مفاجئة».

الإخطار الأمني وتحرير محضر بالحادث

وكانت قد تلقت مديرية أمن البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث سير وانقلاب سيارة ملاكي على طريق «سفاجا- سوهاج»، بالكيلو 40 ووجود متوفيين حيث دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارتى إسعاف لموقع الحادث وتبين بالغنتقال لموقع الحادث مصرع شقيقين " مصطفى حسن عمارة وشقيقه محمد حسن عمارة " مقيمين بقرية شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وفقا لأوراقهما الثبوتية .

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى وأخطر ذويهم بالحادث لإستلام الجثامين .

وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.