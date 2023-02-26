قائد الجيش الثاني الميداني: القضاء على الإرهاب كان ضرورة ملحة في سيناء

قال اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، إن مصر وسيناء تعرضت لهجمة إرهابية شرسة تصدت لها القوات المسلحة الباسلة وشرطتها على مدار عقد من الزمن، واليوم نحتفل بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى لاصطفاف المعدات الهندسية، استعداداً للتحرك إلى سيناء وبدء تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية.

وأضاف قائد الجيش الثانى الميدانى، خلال كلمته أمس: «كان الجيش الثانى الميدانى مدعوماً بكل قوة من القيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية والقوات الخاصة حتى إتمام التغلب على الإرهاب وتطهير سيناء الحبيبة من دنسه، وضرب المقاتلون أروع الأمثلة بالبطولات والفداء، وسطروا بدمائهم وأرواحهم ملاحم المجد والشرف، ومنهم من نال شرف الشهادة بإقدام وعزة، وضرب رجال الجيش الثانى الميدانى أروع الأمثلة بتأمين الشركات المدنية العاملة بالمشروعات التنموية إلى جانب مهمتهم الرئيسية فى قتال الإرهاب، وهو ما كان له أكبر الأثر فى إنجاز هذه المشروعات».

وتابع أنَّ رجال الجيش الثانى الميدانى وجميع القوات المشاركة فى أعمال القتال بذلوا الغالى والنفيس من أجل تحقيق مهمتهم، وما زالوا حتى الآن يقومون بتطهير الأرض من بقايا العبوات الناسفة لتأمين حركة التنمية وتوفير متطلبات الحياة الطبيعية لأهالى سيناء.

من جانبه، قال اللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بالتنمية والبناء والتعمير بالتزامن مع القضاء على قوى الشر لمد جسور التنمية لسيناء ليكون منهجاً نستلهم منه العزيمة والإصرار، وكان هو الأساس والدافع على الإنجاز من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق.

رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا 460 مشروعاً بـ480 مليار جنيه لمد جسور العمران إلى أرض الفيروز

وأوضح أنَّه اعتباراً من 30 يوليو 2014، تمّ تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى بلغت 460 مشروعاً بتكلفة 480 مليار جنيه وشملت جميع مجالات التنمية بسيناء، وتم الانتهاء من 340 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 102 مشروع ومخطط تنفيذ 18 مشروعاً.

وأضاف أنَّه تمّ تنفيذ العديد من محاور الطرق لربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات الجمهورية، وتمّ تنفيذ 60 محوراً وطريقاً بأطوال 1600 كيلومتر، وجارٍ تنفيذ 23 محوراً بأطوال 420 كيلومتراً ومخطط تنفيذ 7 مشروعات بأطوال 440 كيلومتراً بإجمالى أطوال 2460 كيلومتراً لـ90 محوراً وطريقاً بتكلفة إجمالية 69 مليار جنيه.

وقال إنه تم إنشاء 5 أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس، بإجمالى أطوال 25 كيلومتراً وتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، وفى مجال الكبارى، تم رفع كفاءة ازدواج كوبرى سكة حديد الفردان القائم وجارٍ إنشاء كوبرى مزدوج جديد أعلى قناة السويس الجديدة بطول 640 متراً وعرض 11 متراً وارتفاع 65 متراً، بإجمالى تكلفة 2.3 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مطار البردويل بالمليز لاستيعاب 300 راكب/ساعة، وتطوير مطار شرم الشيخ الدولى لاستيعاب 5000 راكب/ساعة، وجارٍ تطوير مطار العريش المدنى لاستيعاب 600 راكب/ساعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وجارٍ تطوير المطار المدنى بسانت كاترين لاستيعاب 600 راكب/ساعة بتكلفة 2.3 مليار جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية 11 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جارٍ تطوير ميناء العريش البحرى على مساحة 542 فداناً بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويشمل الأرصفة البحرية بإجمالى أطوال 1165 متراً، و2 حاجز أمواج بإجمالى 1750 متراً طولياً، وبمجال الإسكان والتجمعات التنموية والعمرانية تم تنفيذ 51 مشروعاً ويجرى تنفيذ 4 مشروعات، ومخطط تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالى 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه، وأهمها إنشاء عدد 2 مدينة جديدة بسيناء، وهما مدينة «الإسماعيلية الجديدة» بطاقة إجمالية 33 ألف وحدة سكنية، ومدينة «السلام مصر» شرق بورسعيد بإجمالى 4400 وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالى 11 ألفاً و300 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 1344 وحدة سكنية منها، بالإضافة لإنشاء 9100 وحدة سكنية أخرى.

وفى مجال إنشاء التجمعات التنموية تم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ18 تجمعاً بدوياً سكنياً زراعياً بإجمالي 1200 بيت بدوى، وتم حفر 289 بئراً بأعماق تتراوح من 300 لـ1000 متر طولى لاستصلاح مساحة 10610 أفدنة وإنشاء 4 قرى للصيادين على بحيرة البردويل بإجمالى 200 منزل، وتم تنفيذ 30 مشروعاً وجارٍ تنفيذ 2 مشروع، بإجمالى 32 مشروعاً، بطاقة إجمالية 1000 سرير، وبتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء 2 مستشفى بمنطقتى بئر العبد ونخل بطاقة 135 سريراً، ورفع كفاءة 9 مستشفيات بطاقة 625 سريراً، وإنشاء وتطوير شامل لعدد 16 مركزاً طبياً ووحدة صحية لمدن ومراكز ومحافظة جنوب سيناء.

وتم الانتهاء من إنشاء المعامل المركزية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى بميناء نويبع، وتنفيذ 25 مشروع شبكات مياه، وجارٍ تنفيذ 6 مشروعات، بإجمالى 31 مشروعاً، لإضافة 450 ألف متر مكعب/يوم مياه للشرب بتكلفة 20 مليار جنيه وإنشاء وتطوير 49 جامعة ومدرسة ومعهداً ومقر إدارة تعليمية، وجارٍ إنشاء 5 جامعات بتكلفة 21 مليار جنيه، وتم إنشاء جامعة الملك سلمان برأس سدر والطور وشرم الشيخ، وجارٍ إنشاء جامعتين أهليتين، وإنشاء 2 مدرسة يابانية، وتم إنشاء الصالة الرياضية بمدينة العريش، وجارٍ إنشاء 2 معسكر شباب بتكلفة إجمالية 510 ملايين جنيه.