رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا 460 مشروعا بـ480 مليار جنيه بسيناء

قال اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنَّ سيناء هي الأرض المباركة وملتقى الحضارات ومهد الأديان السماوية وقلب العالم ومفتاح فهم الماضي وبناء الحاضر وصنع المستقبل لبناء جمهورية جديدة.

وأضاف اللواء العزازي، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتنمية والبناء والتعمير بالتزامن مع القضاء على قوى الشر لمد جسور التنمية لسيناء ويكون منهجا لنا نستلهم منه العزيمة والإصرار وكان هو الأساس والدافع لنا على الإنجاز من أجل مستقبل أفضل وغدا مشرق للخير.

واستكمل أنَّه اعتبارا من 30 يوليو 2014، تمّ تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي بلغت بالإجمالي 460 مشروعًا بتكلفة إجمالية 480 مليار جنيه شملت جميع مجالات التنمية بسيناء، إذ وتم الانتهاء من 340 مشروعا وجار تنفيذ 102 مشروع ومخطط تنفيذ 18 مشروعا.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنَّه في مجال الطرق والأنفاق والكباري والمطارات والموانئ تمّ تنفيذ العديد من محاور الطرق بربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات الجمهورية، وتمّ تنفيذ 60 محورا وطريقا بأطوال 1600 كيلومتر، وجار تنفيذ 23 محورا بأطوال 420 كيلومترا ومخطط تنفيذ 7 مشروعات بأطوال 440 كيلومترا بإجمالي أطوال 2460 كيلومترا لـ90 محورا وطريقا بتكلفة إجمالية 69 مليار جنيه.